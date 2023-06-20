На Ямале число самозанятых за год выросло почти на 40%

Их количество составляет более 16,1 тыс. человек

ТАСС, 20 июня. Количество самозанятых в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 16,1 тыс. человек, что почти на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в департаменте занятости населения региона.

Летом 2022 года на Ямале было зарегистрировано порядка 11,6 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход.

"Сегодня на Ямале зарегистрировано 16 191 самозанятых. Они работают в сферах транспортных услуг, красоты, строительства, образования (репетиторы), фотографии, других отраслях", - сказали в департаменте в ответ на запрос ТАСС.

Самозанятые могут получить в регионе финансовую, имущественную, маркетинговую и образовательную поддержку. Для предпринимателей работает специальный сайт развивайбизнес89.рф.