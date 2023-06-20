ФАС заявила, что фармкомпании КНР при экспорте должны учитывать регулирование цен в РФ

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев также сообщил, что из 800 жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов на российском рынке китайские компании представлены в 51 позиции

ШАНХАЙ, 20 июня. /ТАСС/. Китайские фармацевтические компании при выходе на российский рынок должны учитывать особенности местного механизма регулирования и установления цен на лекарственные препараты. Об этом рассказал во вторник заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей Нижегородцев, выступая на проходящем в Шанхае Российско-китайском фармацевтическом форуме.

"Регулирование и установление цены на лекарственные препараты [в России] основывается на использовании индикаторов. Для китайских производителей будет интересно, что одним из индикаторов важнейших при установлении цены является цена на этот лекарственный препарат этого же производителя в 11 референтных странах и в стране производителя. В этом смысле это тоже надо учитывать, если вы хотите выходить на российский рынок. Заявляемая цена не должна быть выше цены, по которой этот препарат обращается, в том числе в стране производителя, и фиксируется в видимых реестрах, которые можно получить в рамках экономического анализа", - сказал он.

Замглавы ФАС также сообщил, что из 800 жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов на российском рынке китайские компании представлены в 51 позиции. Причем в некоторых позициях есть и лидеры, которые имеют долю до 100%, констатировал он.

Форум организован компанией "ОСТ Рус" при поддержке Минпромторга РФ. Участники мероприятия обсуждают на нем вопросы сотрудничества в проведении клинических исследований, регистрации, импорта и экспорта лекарственных препаратов.