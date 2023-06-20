В Москве в рамках МаИП строят 55 коммерческих объектов

По словам мэра столицы Сергея Собянина, также идет строительство 21 спорткомплекса, 19 школ и детских садов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице строят 55 коммерческих объектов, 21 спорткомплекс, а также 19 школ и детских садов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

"Сегодня в рамках МаИП в столице строят 21 спорткомплекс, 19 школ и детских садов, 55 коммерческих объектов", - написал мэр в своем Telegram-канале во вторник.

Собянин отметил, что с 2016 года была выделена земля на реализацию 573 масштабных инвестпроектов, в том числе на строительство транспортно-пересадочных узлов, спортивных, образовательных, медицинских и промышленных объектов, а также гостиниц.

Мэр добавил, что в рамках масштабных инвестпроектов предприниматели получают участки в аренду без торгов, а город получает новые рабочие места. "Такое сотрудничество выгодно всем сторонам", - подчеркнул он.

"Особые условия создали для инвесторов, готовых запускать новые производства. С марта 2022 года для них действует льготная арендная ставка - всего один рубль за участок в год", - сообщил Собянин.