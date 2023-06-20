В Москве производитель кормов для животных вдвое увеличил выпуск продукции

На предприятии провели анализ производственных процессов, который позволил выявить и устранить потери, влияющие на ключевые показатели эффективности работы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Производитель кормов для животных в Москве в два раза увеличил выпуск продукции благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Столичная компания "МегаМикс", один из лидеров отрасли премиксов и комбикормов, за шесть месяцев реализации национального проекта "Производительность труда" вдвое увеличила объем выпускаемой продукции - до 200 тонн в сутки", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в качестве пилотного потока компанией был выбран процесс производства комбикормов, доля которого в общей выручке достигает 95%. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций Москвы на предприятии был проведен анализ производственных процессов, который позволил выявить и устранить потери, влияющие на ключевые показатели эффективности работы. В частности, на 68% были снижены неиспользуемые запасы - с 2 тыс. тонн до 651 тонны.

Кроме того, за счет проведения аудита сырья удалось сократить расходы на упаковочный материал, а автономное обслуживание оборудования устранило внеплановые простои. В результате эффективность работы оборудования производственной линии выросла на 49%, а общий объем выпускаемой продукции возрос вдвое - со 100 до 200 тонн в сутки.

"Итоги первых шести месяцев реализации нацпроекта будут масштабированы на все производственные процессы завода, что обеспечит в ближайшие три года рост производительности труда не менее чем на 5% в год. Для этих целей 17 сотрудников компании прошли обучение методике бережливого производства, были также подготовлены и сертифицированы три тренера", - добавили в пресс-службе.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие. С 2022 года реализацией проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы (АНО "Мосстратегия"), подведомственный департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона - город Москва.