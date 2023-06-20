Новый браузер "Луна" появится в России до конца года

В компании "Инновационная разработка" сообщили, что в него будут встроены связанные с онлайн-покупками и программами лояльности сервисы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новый браузер "Луна" появится в России до конца 2023 года. В него будут встроены сервисы, связанные с онлайн-покупками и программами лояльности. Об этом ТАСС сообщили в компании "Инновационная разработка".

"Браузер "Луна" - новый продукт, разработанный как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности, - отметили в компании. - "Луна" находится на стадии открытого тестирования с ограниченным функционалом".

В компании уточнили, что планируют запустить новый продукт до конца года. "На первом этапе приложение можно установить на устройства с iOS, а в дальнейшем оно станет доступно для устройств на платформе Android", - пояснили в "Инновационных разработках".

В новый браузер уже будут встроены российские сертификаты Минцифры и приложение будет пропускать только проверенные сайты - для пользователя они специально визуально отмечены зеленым цветом. "Благодаря этому в приложении можно работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами", - пояснили в компании.

"По мере развития продукта в "Луну" будут также встроены партнерские ecom и lifestyle-сервисы для онлайн-покупок. В перспективе партнерам проекта будут доступны расширения для улучшения пользовательского опыта, например, адресная книга и пуш-уведомления", - добавили разработчики браузера.

Компания "Инновационная разработка" занимается развитием финтех-сервисов, связанных с программами лояльности, покупками в интернете и механиками геймификации. Компания активно сотрудничает с "Почта банком" и другими рыночными игроками из сектора и ретейла.