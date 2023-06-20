Импорт нефти Китаем из России в январе - мае вырос на 23,7%

Он составил около 42,1 млн тонн

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Поставки российской нефти в Китай в январе - мае увеличились на 23,7% в годовом исчислении, составив около 42,1 млн тонн. РФ продолжает лидировать по объему нефтяного экспорта в Китай, сообщило во вторник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, в стоимостном выражении импорт указанного энергоносителя из России в КНР за тот же промежуток времени, напротив, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 4,88%, до $22,65 млрд.

Согласно опубликованной статистике, второе место по поставкам нефти в Китай занимает Саудовская Аравия, которая за январь - май продала китайским партнерам 38,6 млн тонн этого энергоносителя за $23,75 млрд (объем по сравнению с первыми пятью месяцами 2022 года вырос на 1%, стоимость упала на 13%).

За Саудовской Аравией следуют Ирак (около 25,42 млн тонн за $14,76 млрд), Малайзия (19,6 млн тонн за $10 млрд), Объединенные Арабские Эмираты (17,43 млн тонн за $11,11 млрд) и Оман (примерно 16,43 млн тонн за $10,35 млрд). Среди порядка 40 стран, фигурирующих в 2023 году в качестве поставщиков нефти Китаю, нет Ирана. США занимают 10-е место (около 5,7 млн тонн за $3,6 млрд).

Только за май поставки российской нефти в Китай выросли по сравнению с апрелем на 36,4%, до 9,71 млн тонн. В денежном выражении они увеличились на 36,7%, до $5,12 млрд.

По данным китайской таможни, в 2022 году импорт Китаем российской нефти вырос на 8,2%, составив 86,2 млн тонн. Стоимость закупленного КНР у России энергоносителя тогда увеличилась примерно на 43,9%, до $58,37 млрд.