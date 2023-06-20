В МТС Red заявили, что рынок защиты от DDoS-атак в России к 2025 году вырастет в 3,5 раза

По оценкам экспертов, в 2023 году рынок вырастет примерно на 60%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский рынок услуг защиты от DDOS-атак в 2022 году составил 762 млн рублей, к 2025 году он может вырасти в 3,5 раза - до 2,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МТС Red (дочерняя структура МТС в сфере кибербезопасности).

В 2023 году, по оценкам экспертов, рынок вырастет примерно на 60%.

В числе основных факторов такой динамики в компании в первую очередь указывают на распространенность и рост числа DDoS-атак, а также их широкое распространение в каналах информации и простоту подсчета ущерба от них.

По данным МТС SOC - отдела, ответственного за мониторинг безопасности и реагирование на инциденты, объем DDoS-атак на российские организации в 2022 году вырос более чем на порядок по сравнению с 2021 годом. "За последний год этот вид атак стал преимущественно политически мотивированным, и его жертвой может стать любая организация, недоступность онлайн-ресурсов которой вызовет широкий резонанс в СМИ", - поясняют эксперты.