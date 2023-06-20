Объем поддержанного Москвой экспорта с начала года превысил 3,6 млрд рублей

Лидерами по импорту среди стран дальнего зарубежья стали Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и Иран

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москва предоставляет предпринимателям широкий набор инструментов для продвижения своей продукции за рубежом, при поддержке города столичные экспортеры с начала года поставили в другие страны товары на 3,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"С начала года объем поддержанного городом экспорта превысил 3,6 млрд рублей. Лидерами по импорту среди стран дальнего зарубежья стали Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и Иран. Впервые московские компании заключили сделки с партнерами из Катара, Йемена и Алжира", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что с 2022 года столица под влиянием внешних факторов изменила экспортную стратегию. Искать партнеров и выходить на новые рынки предпринимателям помогает Московский экспортный центр. Инструментарий его поддержки сфокусирован на развитии сотрудничества с дружественными странами. Благодаря этому столичные компании за год укрепили сотрудничество и заключили новые контракты с партнерами из 26 дружественных государств. В том числе в Латинской Америке, Африке, Азии, СНГ и на Ближнем Востоке. Работа в этом направлении продолжается.

Еще одно направление, где значимую роль играет сотрудничество с дружественными странами, - туризм. Москва открыта для зарубежных путешественников. Лидеры по числу въезжающих среди государств дальнего зарубежья - Китай, Турция и Индия. Город активно работает над укреплением партнерских отношений с этими и другими странами, в том числе с ОАЭ, Саудовской Аравией, Бахрейном, Ираном, Вьетнамом, Оманом и Катаром, уточнили в пресс-службе.

"С каждым направлением Москва работает комплексно: проводит выездные и цифровые бизнес-миссии, принимает иностранных коллег на своих площадках, участвует в деловых мероприятиях. <…> В планах до конца года - еще семь бизнес-мероприятий, а также работа по созданию и развитию туристических продуктов для иностранных гостей", - добавили в пресс-службе.