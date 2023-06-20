FT: Катар намерен заключить соглашение с китайской компанией о поставках СПГ

По данным газеты, QatarEnergy подпишет с CNPC 27-летнее соглашение, согласно которому Китай будет покупать ежегодно у Катара 4 млн тонн СПГ

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Катар планирует заключить крупную сделку с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times.

По ее данным, катарская государственная компания QatarEnergy подпишет с CNPC 27-летнее соглашение, согласно которому Китай будет покупать ежегодно у Катара 4 млн тонн СПГ.

Семь месяцев назад китайская национальная нефтехимическая корпорация Sinopec подписала контракт на 27 лет с QatarEnergy на поставку в КНР 4 млн тонн сжиженного природного газа в год. Соглашение стало первым долгосрочным договором на поставку СПГ в рамках расширения восточной части месторождения Северное.