Хуснуллин отметил потенциал дальнейшего роста товарооборота Таджикистана и России

По словам вице-премьера, объем накопленных российских инвестиций в экономику Таджикистана составил 130 млрд рублей

ДУШАНБЕ, 20 июня. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Таджикистаном по итогам первого квартала 2023 года вырос на 13% и имеет стабильную тенденцию к росту. Об этом заявил во вторник вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой в Душанбе.

"В сфере экономики Россия входит в число ведущих торговых партнеров Таджикистана, товарооборот за год увеличился более, чем на 18%, с начала этого года по итогам первого квартала вырос на 13% и думаю, что он также имеет стабильную тенденцию к росту", - сказал Хуснуллин.

По его данным, объем накопленных российских инвестиций в экономику Таджикистана составил 130 млрд рублей, на рынке республики работают более 300 компаний с российским участием. "Мы искренне заинтересованы в дальнейшем укреплении торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь Расулзода отметил, что приоритетными направлениями развития экономического сотрудничества двух стран являются торговля, промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство и образование. "Мы рады тому, что наши взгляды во многом совпадают, мы в течение этих дней работаем, наши группы работают и есть уже практические результаты", - сказал он.

В Душанбе во вторник пройдет заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и РФ. Российский вице-премьер прибыл 19 июня в Душанбе, где провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Вместе с председателем верней палаты парламента республики, мэром города Душанбе Рустамом Эмомали вице-премьер осмотрели площадки для строительства нового здания Русского государственного драматического театра имени Владимира Маяковского и обсудили вопрос создания аналога российского образовательного центра "Сириус" в Таджикистане.