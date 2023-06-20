Шадаев заявил, что программа по возвращению IТ-специалистов в Россию не потребовалась

Глава Минцифры сообщил, что "айтишники" возвращаются в страну

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Программа "обратной релокации" для IТ-специалистов, которая обсуждалась в Минцифры в 2022 году, не потребовалась - "айтишники" возвращаются в Россию. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев. Тренд подтверждают и IТ-компании, добавил он.

"Хорошая новость - пока мы работали, они [IТ-специалисты] начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра [там] достаточно значимая. Такой, отдельной программы - не потребовалось", - сказал министр на форуме "CNews кейсы". Тренд на возвращение, по его словам, подтвердили и несколько российских IТ-компаний.

Шадаев также анонсировал, что через неделю - две министерство представит данные о том, сколько специалистов уже вернулось.

В ноябре 2022 года министр сообщал ТАСС о формулировании условий программы возвращения в РФ специалистов в области IТ, обсуждались вопросы гарантий для них.