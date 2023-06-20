Дэниел Чжан покинет пост генерального директора Alibaba в сентябре

Его сменит Эдди Ву

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Эдди Ву в сентябре сменит Дэниела Чжана на посту генерального директора китайской компании - мирового лидера онлайн-торговли Alibaba. Председателем ее совета директоров станет Джозеф Цай. Об этом говорится в заявлении Alibaba, распространенном во вторник.

Назначения вступают в силу 10 сентября. Дэниел Чжан (китайское имя Чжан Юн) останется руководителем подразделения облачных технологий (Cloud Intelligence Group). "С учетом важности подразделения облачных технологий и того факта, что оно скоро будет полностью выведено в отдельную компанию, сейчас для меня самое время совершить этот переход", - отметил он.

В марте стало известно, что Alibaba проведет крупнейшую корпоративную реструктуризацию своего бизнеса за все время существования компании, которая была основана Джеком Ма более двух десятилетий назад в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). В ходе реорганизации предполагалось создать шесть независимых подразделений: облачные технологии Cloud Intelligence Group, электронная коммерция Taobao-Tmall, интеллектуальные логистические операции Cainiao, группа по обслуживанию местных сервисов, отдел глобальных бизнес-операций Global Digital Business Group, а также отдел цифровых медиа и индустрии развлечений.