FT: ЕС готовится провести антимонопольное расследование условий сделки Adobe и Figma

По данным газеты, в Евросоюзе опасаются, что подобное соглашение подорвет конкуренцию и приведет к повышению цен на дизайнерские сервисы

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Европейские антимонопольные регуляторы готовы начать официальное расследование в отношении возможной сделки по приобретению компанией Adobe за $20 млрд онлайн-сервиса для дизайнеров Figma. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

По данным издания, в Евросоюзе опасаются, что подобное соглашение подорвет конкуренцию и приведет к повышению цен на дизайнерские сервисы. Однако, по утверждению Adobe, две компании работают для разных аудиторий, только 10% пользователей продукта Adobe Photoshop используют сервис Figma.

Как заявили представители Еврокомиссии, они "не были официально уведомлены о готовящейся сделке".

Американская компания Adobe основана в 2007 году и занимается разработкой программного обеспечения. Среди ее продуктов, в частности, графический редактор Adobe Photoshop, видеоредактор Adobe Premiere Pro, облачный фотосервис Adobe Express.