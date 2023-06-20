Ozon с 3 июля будет взимать плату с недобросовестных продавцов за запрещенные товары

Санкция распространяется в том числе на уже присутствующие на маркетплейсе товары

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon намерен с 3 июля начать взимать плату с недобросовестных продавцов за размещение запрещенных товаров на своей площадке. Мера будет применяться в связке с уже существующей блокировкой подобных товаров - таким образом компания усиливает борьбу с подделками, сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Как отмечают в пресс-службе, санкция распространяется не только на товары при первичной модерации, но и на уже присутствующие на маркетплейсе. Касается она товаров, запрещенных к продаже законодательством РФ, либо тех, что нарушают правила площадки: это может быть отсутствие маркировки "18+". Решение о взимании платы можно оспорить, но в этот период такие товары будут скрыты от покупателей.

"Эта мера позволит дополнительно защитить клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правил маркетплейса. Как следствие, это повысит лояльность и доверие покупателей к площадке", - подчеркивают в Ozon.

Компания напоминает, что с 2023 года на площадке применяется автоматическая система модерации, она ответственна за проверку большинства новых карточек товара на соответствие правилам, она же принимает решение о допуске товара на маркетплейс. Ozon, кроме того, использует модели с применением машинного обучения для проверки уже размещенных товаров, а также заранее запрашивает документы на товары по брендам, которые чаще других подделывают.

"Подобные меры уже привели к сокращению активности тех, кто пытается реализовать некачественные товары: за первые три месяца 2023 года обнаружено и скрыто на 82% меньше запрещенных товаров, чем в IV квартале 2022 года", - отмечают в компании.