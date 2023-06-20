Российский рынок акций демонстрировал снижение основных индексов

К 10:15 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи достиг 84,15 рубля, евро рос до 91,9 рубля

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже во вторник демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные биржи.

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,18% - до 2 810,14 пункта, индекс РТС - на 0,32%, до 1 050,94 пункта.

По данным торговой площадки на 10:15 мск, индекс Мосбиржи немного ускорил снижение до 2 803,11 пункта (-0,42%), индекс РТС находился на уровне 1 049,71 пункта (-0,44%).

К 10:15 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи прибавлял 0,01%, достигая 84,15 рубля, евро рос на 0,11%, до 91,9 рубля, юань терял 0,09%, опускаясь до 11,718 рубля.