20 июня, 07:02,
обновлено 20 июня, 07:38

В ЦБ заявили о необходимости доработки инструмента безотзывного вклада

Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин призвал к созданию дополнительных стимулов и гарантий в этом вопросе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Инструмент безотзывного вклада требует доработки, а именно - создания дополнительных стимулов и гарантий. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Вопрос безотзывных вкладов - "в лобовую" не проходит эта идея, мне кажется, можно попробовать предложить более комплексный подход, чтобы с одной стороны, обеспечить более долгосрочный пассив для кредитных организаций, с другой - создать дополнительные стимулы для физических лиц, которые такого рода вклады делают", - сказал Чистюхин. 

Теги:
РоссияЧистюхин, Владимир Викторович
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