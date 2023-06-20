В ЦБ заявили о необходимости доработки инструмента безотзывного вклада

Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин призвал к созданию дополнительных стимулов и гарантий в этом вопросе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Инструмент безотзывного вклада требует доработки, а именно - создания дополнительных стимулов и гарантий. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Вопрос безотзывных вкладов - "в лобовую" не проходит эта идея, мне кажется, можно попробовать предложить более комплексный подход, чтобы с одной стороны, обеспечить более долгосрочный пассив для кредитных организаций, с другой - создать дополнительные стимулы для физических лиц, которые такого рода вклады делают", - сказал Чистюхин.