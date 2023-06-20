Наивысший кредитный рейтинг подтвердили Москве и городским ценным бумагам

Прогноз по рейтингу агентства АКРА "Стабильный"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и городских ценных бумаг, прогноз по рейтингу "Стабильный". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Национальное рейтинговое агентство АКРА опубликовало результаты планового пересмотра кредитного рейтинга в отношении Москвы и городских ценных бумаг. Агентство подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне ААА(RU), прогноз "Стабильный". <…> Он с высокой долей вероятности предполагает неизменность рейтинга в течение следующих 12-18 месяцев. <…> Рейтинг ААА(RU) присвоен и находящимся в обращении облигациям города Москвы 72, 73 и 74 выпусков, а также первому выпуску зеленых облигаций Москвы для населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что итоговый показатель рейтинга сформирован на основании нескольких факторов: максимальная оценка экономического профиля Москвы. Москва характеризуется высоким уровнем развития социальной и инженерной инфраструктуры. Эксперты АКРА обратили внимание на стабильно низкий уровень безработицы в столице - на 6 июня он составил 0,35%. В агентстве отметили высокий показатель подушевого валового регионального продукта (ВРП), высокий уровень диверсификации городской экономики и налоговых поступлений в бюджет по отраслям. Минимальный уровень долговой нагрузки. Соотношение долга и текущих доходов и отношение долга к объему городского ВРП минимальны. Расходы Москвы на обслуживание долговых обязательств незначительны, а риски рефинансирования долга в течение ближайших двух лет отсутствуют.

Отмечена также высокая операционная эффективность бюджета. Доля налоговых и неналоговых доходов в совокупных доходах бюджета Москвы ежегодно близка к 100%. Город имеет возможность финансировать текущие и капитальные расходы в полном объеме. Профицит ликвидности бюджета. По расчетам агентства, значение коэффициента ликвидности превышает уровень, соответствующий его максимальной оценке.

"Москва сохраняет наивысший кредитный рейтинг по национальной шкале. Долговая нагрузка города остается на низком уровне. На 1 июня 2023 года она составляет 6,3% от объема запланированных собственных доходов бюджета. Параметры бюджета Москвы сбалансированы, что позволяет своевременно исполнять все обязательства и финансово обеспечивать реализацию масштабных планов по развитию столицы", - отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.