Кабмин продлил эксперимент по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате

Он будет проводиться до 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении эксперимента по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате.

"Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений, который ведется в России в рамках реформы лицензионно-разрешительной деятельности, продлится до 31 декабря 2024 года, а число его участников расширится, - говорится в сообщении на сайте правительства. - Решение позволит отработать практику выдачи максимального числа разрешений и лицензий, доступных к оформлению в электронной форме через единый портал госуслуг".

В число новых участников эксперимента вошли Минспорт, Минэнерго, Минюст, ФАС и госкорпорация "Росатом". Бизнес к концу 2023 года сможет получать на портале госуслуг более 400 видов разрешений.

Эксперимент стартовал в августе 2021 года. Сроки выдачи лицензии в среднем были сокращены в три раза - с 45 до 15 рабочих дней, других разрешений - с 42 до 34 рабочих дней. Количество документов для получения лицензии уменьшилось в среднем с 10 до 5, для получения других разрешений - с 8 до 6.