В Италии проходит общенациональная забастовка работников авиаотрасли

Ее участники требуют улучшения условий труда

РИМ, 20 июня. /ТАСС/. Забастовка, в которой принимают участие обслуживающий персонал аэропортов, а также сотрудники авиакомпаний, проходит во вторник в Италии.

Вместе с этим, как отмечается на сайте Управления гражданской авиации Италии (ENAC), полеты гарантированы до 10:00 по местному времени (11:00 мск), а также в период с 18:00 (19:00 мск) до 21:00 (22:00 мск).

Национальный авиаперевозчик ITA Airways сообщил об отмене как минимум 42 рейсов. "В случае отмены или изменения расписания рейса пассажиры могут изменить свое бронирование без доплаты или потребовать возврата денег за билет", - говорится на сайте авиакомпании. По некоторым оценкам, стачка во вторник может затронуть более 200 тыс. пассажиров.

Профсоюзы, организовавшие акцию, указывают на "ухудшение условий труда".