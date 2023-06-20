Time: OpenAI пытается ослабить будущее регулирования ИИ в ЕС

По данным журнала, компания предлагала поправки, которые позже внесли в окончательный текст законопроекта Евросоюза

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Американская компания OpenAI пытается добиться ослабления будущего регулирования искусственного интеллекта (ИИ) в Евросоюзе. Об этом во вторник сообщил журнал Time со ссылкой на источники.

По его информации, OpenAI предлагала поправки, которые позже были внесены в окончательный текст законопроекта Евросоюза. Как сообщает журнал, окончательный проект закона, одобренный законодателями ЕС, не содержал формулировок, присутствующих в его более ранних версиях и не устраивающих американскую компанию.

О попытках OpenAI лоббировать свои интересы в рамках европейского законодательства ранее не сообщалось, хотя генеральный директор компании Сэм Олтмен в последнее время стал активнее высказываться по этой теме, пишет журнал. В мае он заявил журналистам в Лондоне, что OpenAI может принять решение прекратить работу в Европе, если сочтет себя неспособной соблюдать правила, в отношении которых у него есть много критических замечаний, утверждает Time.

Совет ЕС предварительно согласовал 14 июня представленный Еврокомиссией пакет норм по регулированию искусственного интеллекта, который теперь должен быть согласован с Европарламентом. В этом пакете ЕК требует, чтобы при внедрении систем искусственного интеллекта в сферах высокого риска, например в медицине, энергетике, транспорте, в военной сфере, система не была полностью автоматизирована, а окончательное решение принималось человеком. Еврокомиссия также настаивает, чтобы системы обучения ИИ в Евросоюзе строились на основании либеральных ценностей с учетом прав человека и верховенства права.