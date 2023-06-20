Регуляторы проверят Credit Suisse и определят размер выплат для его нового владельца UBS

Согласно предварительным данным, взыскания Федеральной резервной системы США могут составить $300 млн, а Службы пруденциального надзора Великобритании - $128 млн

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Регуляторы США, Великобритании и Швейцарии проверят деятельность Credit Suisse и вынесут решение о размере штрафов, которые должен выплатить нынешний владелец обанкротившегося банка - холдинг UBS. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

По информации издания, руководство UBS попросило специалистов швейцарского регулятора Finma, Федеральной резервной системы США и Службы пруденциального надзора Великобритании (PRA) опубликовать результаты проверок и объявить о любых возможных штрафных выплатах до конца июля. Согласно предварительным данным, взыскания ФРС могут составить $300 млн, а PRA - $128 млн. Однако суммы могут быть снижены в рамках начавшихся переговоров об урегулировании.

Credit Suisse, чье поглощение конкурентом UBS было завершено на прошлой неделе, понес в 2022 году самые большие убытки за всю 167-летнюю историю после банкротства стартапа Greensill Capital и инвестиционного фонда Archegos Capital Management. Тогда чистый убыток Credit Suisse составил 7,3 млрд швейцарских франков ($8,5 млрд) против 1,65 млрд франков годом ранее ($1,8 млрд), что свело на нет прибыль за десятилетие.

Дело Archegos является одним из нескольких юридических и нормативных вопросов, которые UBS обязался решить при покупке Credit Suisse. К ним также относятся судебные иски по делам Greensill Capital, уклонению от уплаты налогов в США и частные судебные разбирательства по ценным бумагам, обеспеченным жилищной ипотекой в США.