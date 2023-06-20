Bloomberg: Германия проверит способность компаний справиться с сокращениями поставок газа

По данным агентства, в ходе учений основное внимание будут уделять процедурам коммуникации и принятия решений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) в сентябре проведет крупномасштабные учения, проверяя готовность компаний к сокращению поставок газа. Об этом в понедельник вечером сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя регулятора.

По его информации, однодневные учения станут первыми и затронут различные федеральные земли, агентства, сетевых операторов, поставщиков газа и крупных отраслевых клиентов. Основное внимание будет уделяться процедурам коммуникации и принятия решений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, утверждает Bloomberg.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") заявил, что опасается, что Германии придется существенно снизить производственные мощности в случае, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу, срок действия которого истекает в конце следующего года.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. метров газа в 2020 году и 40 млрд куб. метров ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.