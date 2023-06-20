В Минэнерго прокомментировали ситуацию с прекращением обслуживания GE газовых турбин в РФ

В министерстве сообщили, что уже существует несколько предприятий, имеющих соответствующие компетенции по сервису и ремонту иностранных газовых турбин различного мощностного диапазона

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ контролирует ситуацию с прекращением обслуживания General Electric (GE) газовых турбин в России после введения расширенных санкций США. Об этом журналистам сообщили в министерстве.

"Запас прочности ЕЭС России есть и остается основой надежного функционирования энергосистемы и бесперебойного энергоснабжения потребителей. <...> Ситуация находится на постоянном контроле Минэнерго России, работа идет в тесном взаимодействии с участниками энергетической отрасли", - отметили в Минэнерго.

Там подчеркнули, что уже сейчас существует несколько предприятий, имеющих соответствующие компетенции по сервису и ремонту иностранных газовых турбин различного мощностного диапазона. Совместно с Минпромторгом разработана карта сервисного обслуживания и ремонта иностранного оборудования в России, которая позволяет энергокомпаниям на практике прибегать к услугам отечественных сервисных организаций для проведения необходимых видов технического обслуживания.

Кроме того, в Минэнерго отметили, что в качестве контрсанкционных мер уточнены требования к организации технического обслуживания и ремонта оборудования по фактическому техническому состоянию. На уровне правительства с 2022 года реализуется механизм, регулирующий экономию ресурса газовых турбин иностранного производства, а также предусмотрена отсрочка начала периода поставки мощности объектов КОММод.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что американская GE с 19 июня прекратила обслуживание газовых турбин в РФ. Компания, по словам источников газеты, закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей, в том числе лопаток. Ремонты и замена компонентов наиболее критичны для самых мощных турбин, включая единственную в стране машину H-класса на Казанской ТЭЦ-3.

По данным "Коммерсанта", общая мощность газовых турбин GE в энергосистеме России составляет около 5 ГВт, общая мощность энергоблоков на таких турбинах достигает 8 ГВт. Прекращение сервисного обслуживания, включая ремонты, инспекции и замену запчастей, наиболее критична для самых мощных моделей H- и F-класса. В частности, на энергоблоках Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС ("Юнипро") стоят турбины 9FA, на Среднеуральской ГРЭС ("ЭЛ5-Энерго", бывшая "Энел Россия") - турбина 9FB.