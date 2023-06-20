Whoosh готовит к запуску систему навигации самокатов с помощью внутренних датчиков

По словам генерального директора Whoosh Дмитрия Чуйко, основная задача компании - соединить все системы навигации и благодаря этому выдавать максимально точную координату для самокатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Российский кикшеринговый сервис Whoosh готовит к запуску систему навигации электросамокатов с использованием специальных внутренних датчиков, которые определяют скорость вращения колеса и направление движения. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор компании Дмитрий Чуйко.

"Мы активно развиваем историю геопозиционирования с использованием Wi-Fi и GSM-сетей. Ребята активно готовят к запуску уже в поле инерциальную систему позиционирования. Это система, которая позволяет, не используя никаких привязок, а используя только данные с датчиков самоката, скорость вращения колеса, направление движения и так далее, определять, куда самокат перемещается", - сообщил Чуйко.

Он добавил, что основная задача компании - соединить все системы навигации и благодаря этому выдавать максимально точную координату для самокатов.