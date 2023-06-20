Минцифры прорабатывает создание нацсистемы подтверждения знаний IТ-специалистов

По словам главы министерства Максута Шадаева, создать такую систему министерство может только совместно с игроками на IТ-рынке

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минцифры России прорабатывает возможность создания национальной системы, благодаря которой IТ-специалисты могли бы подтвердить свои знания в этой области. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Очень позитивно [относимся к ее созданию], у нас есть эта идея в проработке. Нам несколько крупных ассоциаций давали эту идею - мы сейчас с ними обсуждаем, как национальная система подтверждения должна выглядеть", - сказал министр в ходе CNews Forum "Кейсы и опыт IТ-лидеров"

При этом, по его словам, создать такую систему министерство может только совместно с игроками на IТ-рынке.