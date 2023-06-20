Sitronics Group разработала ПО для управления механическими и электрическими велосипедами

Российская IoT-платформа полностью заменила иностранное программное обеспечение

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Sitronics Group разработала программное обеспечение для управления московским городским прокатом велосипедов для компании "Велобайк" (АО "Ситибайк"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. Российская IoT-платформа полностью заменила иностранное ПО.

"Многопрофильный IT-разработчик создал отечественную IoT-платформу управления городским прокатом для компании "Велобайк" (АО "Ситибайк"), полностью заменив иностранное ПО. Под управлением платформы уже находятся более 10 тыс. механических и электрических велосипедов", - рассказали в компании.

Новая платформа полностью обеспечивает клиентский сервис для управления текущим парком велосипедов и позволяет управлять новыми электровелосипедами 2.0. Платформа позволяет быстро расширять парк велосипедов.

"Теперь для аренды доступно еще больше новых электровелосипедов. На них можно комфортно добираться до метро, работы или места встречи. Для удобства пользователей в городе установлены около 3 тыс. дополнительных велопарковок, организовано множество точек для начала и завершения поездки. Также работает подписка "МультиТранспорт Вело". Рассчитываем, что еще больше горожан будут пользоваться велопрокатом - это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина", - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в пресс-службе.

С помощью пользовательского приложения PWA можно найти ближайший свободный велосипед, оформить аренду или завершить поездку. Приложение позволяет посмотреть количество свободных мест для завершения поездки и выбрать подходящее. PWA также дает возможность отслеживать уровень заряда батареи электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ).

"Мы разработали платформу, которая обеспечивает работу всей цифровой инфраструктуры сервиса проката, включая управление новыми электровелосипедами. Для пользователей было сразу решено создать PWA-приложение, работоспособность которого не будет зависеть от ограничений со стороны маркетплейсов. Это позволило обеспечить своевременный запуск и работу всех сервисов платформы", - пояснил вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

Разработанная платформа позволяет вести удаленный мониторинг велосипедов, отслеживание их перемещения, контроль правильности парковки, контроль медленных зон. Кроме того, появилось специальное приложение для сотрудников, которые осуществляют замену аккумуляторов СИМ.

"Только благодаря слаженной работе команд Sitronics Group и "Велобайка" нам удалось довольно оперативно разработать и запустить новый отечественный сервис. В наших планах существенно расширить перечень функций и предоставлять качественно новый пользовательский опыт клиентам", - прокомментировала и.о. гендиректора сервиса "Велобайк" Анастасия Ким.