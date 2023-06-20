РЖД заключили первый офсетный договор с МСП-поставщиком на 99,5 млн рублей

Соглашение предусматривает поставку компании средств малой механизации, в том числе гидравлических приборов, комплектов для выправки пути, другой номенклатуры

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) заключил первый офсетный договор с МСП-поставщиком на сумму 99,5 млн рублей. Договор был заключен с победителем отбора по итогам участия малых и средних предприятий в программе "выращивания" от РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Подписанное соглашение предусматривает поставку компании средств малой механизации, в том числе гидравлических приборов, комплектов для выправки пути, другой номенклатуры.

В пресс-службе рассказали, что договор был заключен с победителем отбора по итогам участия малых и средних предприятий в программе "выращивания" от РЖД. Она была утверждена и размещена в открытом доступе в конце 2022 года. Заявки на участие подали 18 предприятий. По итогам отбора участниками программы развития стали четыре. С каждым было заключено соглашение и предоставлена индивидуальная карта развития.

"Заключение офсетного договора с крупнейшим заказчиком - это знаковый этап для МСП-предприятия. Исполнение его условий гарантирует компании стабильный рынок сбыта своей продукции на протяжении длительного периода времени. Одновременно поставщику необходимо будет вложить свои или заемные средства в развитие производства. Это обеспечит необходимое качество предлагаемых товаров и их объем на уровне потребностей "Российских железных дорог", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как сообщалось ранее, запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент России Владимир Путин. Мероприятия по "выращиванию" реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.