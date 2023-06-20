ЦБ прорабатывает схему выхода инвесторов из заблокированных ценных бумаг с премией

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что запастись терпением российским инвесторам нужно в любом случае, так как все что было на поверхности в 2022 году, уже использовано

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Банк России прорабатывает возможность российским инвесторам выйти из замороженных в 2022 году иностранных ценных бумаг, причем сделать это не с дисконтом, а с премией. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Вариант, который обсуждается, и мы прорабатываем этот механизм - создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые могли бы осуществить волеизъявление относительно того, чтобы продать свои бумаги. Мы при этом считаем, что продать их не с дисконтом, а с премией. Продать за что - за счет средств на счетах типа "С", которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией - потому что средства, которые попали на счета типа "С", многие иностранные лица уже давно отрезервировали, то есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то - это уже большой плюс", - сказал Чистюхин.

При этом он отметил, что запастись терпением российским инвесторам нужно в любом случае, так как все что было на поверхности в 2022 году, уже было использовано.

Одним из вариантов решения вопроса о разблокировке, полагает Чистюхин, являются прямые встречные обязательства. "Это не частый вариант, но он встречается, и в этом смысле российское лицо имеет обязательство перед иностранным лицом, иностранное лицо - перед российским, и они фактически могут обменяться этими обязательствами, в том числе, путем замещения их ценными бумагами. Для этого у нас должна пройти разрешительная межправительственная комиссия, за рубежом должно быть получено какое-то разрешение их санкционных органов, но такого рода сделки осуществляются. Вопрос, носят ли они массовый характер. Нет, не носят, по объему они даже могут быть неплохими, но это единичные случаи", - отметил первый заместитель председателя ЦБ РФ.