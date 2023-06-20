В России разрабатывают новую единую методологию оценки стоимости авиабилетов

В Минтрансе сообщили, что рост цен на проданные на период января - сентября авиабилеты экономического класса не превышает прогнозируемый Банком России индекс инфляции на 2023 год

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития, Росстат и ФАС совместно с Минтрансом разрабатывают новую единую методологию оценки стоимости авиабилетов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

"По мнению Минтранса, расчет стоимости билетов должен прежде всего учитывать динамическую систему ценообразования, а также различную глубину бронирований (в том числе за месяц до вылета и более, когда осуществляется большой объем бронирований по низким тарифам). Это позволит высчитать реальную величину средней цены на авиаперевозки для пассажиров", - рассказали в министерстве.

Кроме того, в Минтрансе подчеркнули, что рост цен на авиабилеты экономического класса, проданные на период января - сентября 2023 года, не превышает прогнозируемый Банком России индекс инфляции на 2023 год. Кроме того, тарифы на авиаперевозку определяются уровнем спроса на рынке и конкурентной позицией перевозчиков. Также скидки и акции российских авиаперевозчиков позволили снизить конечную стоимость билетов в мае на 3%.

"Пассажир приобретает наиболее выгодный для него билет в конкретный момент времени по соотношению цена-качество-доступность. Данный факт не позволяет авиакомпаниям устанавливать тарифы, опираясь на собственные расходы. Авиакомпании увеличивают загрузку рейсов в первую очередь за счет более низкой цены на билеты", - пояснили в Минтрансе.

В настоящее время государство оказывает поддержку внутренних авиаперевозок. Суммарный бюджет программ на этот год составляет около 25 млрд рублей, что позволит перевезти более 3,8 млн пассажиров по 412 маршрутам. Кроме того, перевозчикам выделены бюджетные средства в объеме 25,3 млрд рублей за выполненный пассажирооборот с ноября 2022 года по март 2023 года, добавили в Минтрансе.