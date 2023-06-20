ЦБ обсуждает с Ираном взаимодействие в расчетах, страховании и использовании карт "Мир"

Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что Банк России обсуждает расширение платежной системы со всеми дружественными странами

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Иран является одним из важных партнеров для России. С ним обсуждается широкий спектр возможного финансового взаимодействия - в том числе в области расчетов, страхования и использования карт "Мир". Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах Совета Федерации.

"Иран является одним из наших важных партнеров. И в рамках наших партнерских отношений в части развития финансовых отношений у нас большой трек разных вопросов - это и расчеты, и страхование, и использование карт "Мир" и многие другие вопросы. Мы надеемся, чем больше у нас будет таких практических обсуждений, тем более эффективно станет наша внешнеэкономическая деятельность", - пояснил он.

Чистюхин добавил, что Банк России обсуждает расширение платежной системы "Мир" со всеми дружественными странами. "Со всеми странами, которые не относятся к числу недружественных, мы ведем диалог с большей или меньшей степенью продвинутости о всех тех вопросах, о которых я говорил, расчеты в первую очередь", - сказал он.

Первый зампред ЦБ отметил, что концептуально поддерживает идею наличия представительств российского ЦБ в крупнейших странах - партнеров. "Непрерывный диалог с местным регулятором может быть обеспечен только при наличии там непосредственного персонала - тех людей, которые знают местную специфику, говорят на языке, готовы оперативно обсуждать какие-то вопросы, в том числе - в конфиденциальном режиме. Если вести речь только о командировках - эффективной работы не получится", - сказал Чистюхин.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина провела переговоры с главой ЦБ Ирана Мохаммадом Резой Фарзином. В январе Фарзин сообщил, что представители центральных банков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между двумя странами.