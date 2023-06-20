20 июня, 08:39,
обновлено 20 июня, 08:51

МТС не планирует прекращать трансляцию российских каналов первого и второго мультиплексов

В компании также рассказали, что не ведут переговоры о прекращении их вещания и выполняют все требования в рамках лицензии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС не планирует прекращать трансляцию российских каналов первого и второго мультиплексов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что МТС отключает вещание российских каналов абонентам спутникового телевидения.

"Информация в данной статье не является корректной. МТС не планирует прекращать вещание российских каналов первого и второго мультиплексов, не ведет переговоров о прекращении их вещания и выполняет все требования в рамках лицензии", - сообщили в пресс-службе. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация