МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС не планирует прекращать трансляцию российских каналов первого и второго мультиплексов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что МТС отключает вещание российских каналов абонентам спутникового телевидения.
"Информация в данной статье не является корректной. МТС не планирует прекращать вещание российских каналов первого и второго мультиплексов, не ведет переговоров о прекращении их вещания и выполняет все требования в рамках лицензии", - сообщили в пресс-службе.