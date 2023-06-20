В Северной Осетии снизились цены на продовольствие

В регионе подешевели помидоры и замедлился годовой рост цен на огурцы

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июня. /ТАСС/. В Северной Осетии цены на продукты питания снизились на 1,4% в годовом выражении. Об этом сообщили в отделении Банка России - национальном банке по республике.

"Продукты питания в республике в мае подешевели на 1,4% по сравнению с маем прошлого года. На это повлияла динамика цен на плодоовощную продукцию", - говорится в сообщении.

В регионе подешевели помидоры и замедлился годовой рост цен на огурцы. Это произошло из за расширения предложения тепличных овощей как в республике, так и в регионах поставщиках. Также в Северной Осетии продолжает дешеветь мука из за большого предложения на рынке - увеличению ее производства способствовал хороший прошлогодний урожай зерна.

Замедлился рост цен на авиабилеты в годовом выражении после того, как авиакомпании расширили программу полетов в республику. В то же время ускорился рост цен на новые иномарки.

В целом годовая инфляция в республике в мае составила 2,1%. Это ниже, чем в Северо Кавказском федеральном округе и России в целом. По прогнозу банка России, годовая инфляция составит 4,5 6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.