Единый НДФЛ для резидентов и нерезидентов сохраняет налоговые условия удаленщикам

В Минфине напомнили, что в настоящее время, если налогоплательщик работает с российской организацией, компания является налоговым агентом и ей необходимо определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минфин РФ уравнивает ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов, чтобы сохранить неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно, сообщается в Telegram-канале министерства.

Госдума 20 июня рассмотрит в первом чтении законопроект о ставке НДФЛ для удаленщиков. Документ определяет порядок налогообложения доходов удаленных сотрудников, которые работают с организациями по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера (ГПХ) - ставка НДФЛ для них устанавливается в размере 13% (или 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей в год) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

"Мы уравниванием НДФЛ для резидентов и нерезидентов, чтобы сохранить неизменными налоговые условия для сотрудников, которые работают удаленно с использованием сети интернет. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога также существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов", - прокомментировал статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, слова которого приводятся в сообщении.

Как напомнили в Минфине, в настоящее время, если налогоплательщик работает с российской организацией, компания является налоговым агентом и ей необходимо определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. С 2024 года предлагается унифицировать правила - уточнить виды доходов удаленных сотрудников и вне зависимости от статуса их налогового резидентства установить единую ставку налога 13/15%.