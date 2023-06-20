20 июня, 09:28

Москва и Душанбе планируют в несколько раз увеличить турпоток в Таджикистан

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас благоприятное время для поездок российских туристов в Таджикистан

ДУШАНБЕ, 20 июня. /ТАСС/. Россия и Таджикистан намерены в несколько раз увеличить приток российских туристов в республику. Об этом сообщил во вторник вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По его словам, такая договоренность достигнута по итогам переговоров сопредседателей таджикско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшихся в Душанбе.

"Из новых мы поставили очень амбициозную задачу - увеличить количество туристов в несколько раз", - сказал Хуснуллин.

По его словам, сейчас благоприятное время для поездок российских туристов в Таджикистан. "Мы наметили целый комплекс мер", - добавил он. 

Теги:
ТаджикистанРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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