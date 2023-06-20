Минпромторг заявил о готовности РФ к сотрудничеству с КНР по производству фармсубстанций

Замглавы ведомства Екатерина Приезжева напомнила, что в России недавно утвердили новую стратегию развития фармпромышленности до 2030 года

ШАНХАЙ, 20 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Россия заинтересована в сотрудничестве с партнерами из Китая в сфере производства активных фармсубстанций. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, которая приняла участие в состоявшемся в Шанхае Российско-китайском фармацевтическом форуме.

"Для нас китайский рынок традиционно является интересным, особенно сейчас, когда мы смотрим на азиатские рынки как на перспективные. Китай изначально был силен в фарминдустрии своими активными фармсубстанциями", - сказала она.

В России, напомнила замминистра, недавно была утверждена новая стратегия развития фармпромышленности до 2030 года. "Одним из приоритетов нашей деятельности является как раз развитие в Российской Федерации производства фармацевтических субстанций, начиная с производства и синтеза молекулы действующего вещества. Поэтому, конечно же, трансфер технологи и, подчеркну, локализация на территории Российской Федерации производства фармсубстанций для нас интересна и в том числе с участием китайских партнеров", - указала Екатерина Приезжева.

"В качестве приоритетов развития российской фармы мы предусматриваем также биотехнологии, и наши китайские партнеры в этом направлении сильны. Нам было бы интересно рассмотреть трансфер технологий тех молекул, которые у нас еще не синтезируются", - рассказала замглавы Минпромторга РФ.

По ее словам, интересен также весь спектр инновационных препаратов. "Это и генные технологии, и антибиотики. В первую очередь мы будем смотреть на конкретный продукт. Он должен быть качественным и безопасным, и, конечно, наиболее эффективный путь выхода зарубежных лекарственных препаратов на российский рынок - это поиск российского индустриального партнера и полная локализация производства на территории России", - резюмировала она.

Российско-китайский фармацевтический форум организован компанией "ОСТ Рус" при поддержке Минпромторга России. Участники мероприятия обсуждали на нем вопросы сотрудничества в проведении клинических исследований, регистрации, импорта и экспорта лекарственных препаратов.