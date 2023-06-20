В России к 2030 году могут построить порядка 94 малотоннажных СПГ-заводов

В Минэнерго сообщили, что их суммарная мощность составит 3,2 млн тонн в год

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. У российских регионов есть планы по строительству к 2030 году порядка 94 малотоннажных СПГ-заводов суммарной мощностью 3,2 млн тонн в год. Об этом сообщил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов в ходе заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

"До 2030 года регионы заявляют потребность, планы по строительству порядка 94 малотоннажных заводов СПГ", - сказал он. Планируемый расход газа этими заводами составит около 6 млрд кубометров, а объемы производства - 3,2 млн тонн в год.

При этом сейчас в России действуют 17 малотоннажных СПГ-заводов, загрузка мощностей которых в среднем составляет 49%, отметил директор департамента Минэнерго.

Кроме того, в 2022 году производство сжиженных углеводородных газов (СУГ) в России составило порядка 16,5 млн тонн, из них на внутренний рынок было поставлено примерно 13,7 млн тонн. Однако на коммунально-бытовые нужды было отгружено только около 400 тыс. тонн, подчеркнул Верхов.

В начале апреля "Газпром СПГ технологии" сообщал, что планирует построить 60 комплексов по производству и отгрузке сжиженного природного газа до 2030 года.