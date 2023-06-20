Авиакомпания "Россия" возобновила полеты из Москвы в Астрахань

С сентября планируется увеличить частоту рейсов по маршруту

АСТРАХАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") возобновила полетную программу из Москвы в Астрахань, выполняя рейсы ежедневно по два раза из аэропорта Шереметьево. С сентября планируется увеличить частоту рейсов по маршруту, сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.

Согласно данным табло аэропорта Астрахань имени Б. М. Кустодиева, частота рейсов из Астрахани в столицу увеличилась до семи раз в день.

"Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") возобновила полетную программу из Москвы в Астрахань. В летнем сезоне рейсы из столичного аэропорта Шереметьево выполняются два раза в день. С сентября планируется ввести дополнительную частоту полетов по маршруту", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что "Россия" на воздушной линии эксплуатирует самолеты Superjet 100 в двухклассной компоновке. Возобновление полетной программы в Астраханскую область связано с тем, что направление становится актуальным для деловых поездок. Каспийский кластер, включая особые экономические зоны в регионе, является важнейшим элементом международного транспортного коридора Север - Юг. Помимо транспортно-логистической отрасли, в области активно развивается и агропромышленный сектор.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 135 самолетов, из которых 78 Superjet 100. В коллективе авиакомпании более 7 тыс. человек. "Россия" - базовый перевозчик аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге выполняет все виды обслуживания, в том числе тяжелые формы.