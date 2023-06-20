Около 1,8 млрд рублей инвестируют в производство безалкогольных напитков в Подмосковье

На предприятии будет создано около 200 рабочих мест

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Компания "Клин Аква" планирует запустить импортозамещающее производство безалкогольных напитков с объемом инвестиций около 1,8 млрд рублей в городском округе Раменское. Также компании был предоставлен льготный кредит в рамках программы "Промышленная ипотека" в размере 500 млн рублей, об этом во вторник сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Компания "Клин Аква", занятая в сфере производства безалкогольных напитков, получила льготный кредит в размере 500 млн рублей. Средства будут направлены в том числе на приобретение промышленного помещения в Раменском округе, в котором ранее располагался завод по выпуску соков компании PepsiCo. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 1,8 млрд рублей. Уже в сентябре этого года инвестор планирует запустить производство", - сказала она.

Зампред добавила, что на предприятии будет создано около 200 рабочих мест.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья пояснили, что предприятие обеспечит импортозамещение зарубежной продукции и продолжит выпускать традиционные лимонады.

В министерстве напомнили, что проект "Промышленная ипотека" был разработан в Московской области по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В прошлом году программа была представлена Правительству РФ, после чего получила статус федеральной. В рамках "Промышленной ипотеки" предпринимателям доступен кредит по ставкам до 5% годовых для приобретения готового промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа под эти цели - 500 млн рублей. В этом году механизм программы был доработан - льготный заем теперь можно получить на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей.