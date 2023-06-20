СПБ биржа планирует запустить гонконгские ETF для неквалифицированных инвесторов

Глава торговой площадки Роман Горюнов сообщил об отсутствии рисков недружественной инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. СПБ биржа в ближайшую неделю планирует запустить ETF (exchange-traded funds) в гонконгских долларах и юанях, сообщил глава торговой площадки Роман Горюнов на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций".

"Мы надеемся в ближайшие несколько недель запустить гонконгские ETF для "неквалов". Не будет рисков недружественной инфраструктуры. Они будут как в гонконгских долларах, так и в юанях. Думаем про бумаги других дружественных стран", - сказал он.

Ранее СПБ биржа сообщала, что в 2023 году планирует опустить к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 биржевых инвестиционных фондов (ETF) в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге.

Биржевые фонды на СПБ бирже пока доступны квалифицированным инвесторам.