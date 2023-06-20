Минэнерго внесет в кабмин правила субсидирования мини-заводов СПГ

В стране действуют 17 малотоннажных СПГ-заводов, загрузка мощностей которых в среднем составляет 49%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ в ближайшие две недели планирует внести в правительство правила предоставления государственных субсидий на строительство малотоннажных СПГ-заводов, которые в том числе предполагают ввод временных ограничений на четыре года на экспорт СПГ с таких предприятий. Об этом сообщил директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов в ходе заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

"В этом году планируем запустить программу, связанную с предоставлением субсидий организациям, то есть юридическим лицам, на строительство криоАЗС, то есть СПГ-заправок. В том числе, здесь важно подчеркнуть, субсидирование строительства малотоннажных заводов. Но с небольшими ограничениями в части экспорта. То есть у нас сейчас в принципе единый экспортный канал, но мы, если будем предоставлять субсидию на строительство малотоннажных заводов, хотим предложить, пока это предложение, я думаю в ближайшие две недели мы в правительство соответствующий акт внесем, правила по субсидированию. Хотим немного ограничить экспорт на четыре года, чтобы не весь СПГ уехал за границу", - сказал он.

Ранее Верхов сообщал, что Минэнерго РФ прорабатывает возможность введения временных ограничений на экспорт СПГ малотоннажными СПГ-заводами, которые получают государственные субсидии на строительство. Эта мера не коснется предприятий, использующих собственные средства для строительства.

Сейчас в России действуют 17 малотоннажных СПГ-заводов, загрузка мощностей которых в среднем составляет 49%, отметил директор департамента Минэнерго. До 2030 года регионы РФ заявляют планы по строительству порядка 94 малотоннажных заводов СПГ.