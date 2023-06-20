Минпромторг подписал СПИК на производство бумаги для гофрирования

Контракт будет действовать до конца 2028 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ, лесопромышленная компания "Волга", Нижегородская область и Балахнинский муниципальный округ подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) на производство бумаги для гофрирования. Об этом говорится в сообщении министерства.

Контракт будет действовать до конца 2028 года.

"Специальный инвестиционный контракт поможет запустить серийное производство продукции с использованием современных технологий - бумаги для гофрирования, что позволит увеличить мощность предприятия по выпуску готовой продукции на 140 тыс. тонн в год, а также получить рост прибыли от реализации дополнительного выпуска готовой продукции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, планируется реализовать инвестпроект по повышению энергоэффективности компании и увеличению собственной генерации электроэнергии.

"Планируемые к реализации в компании проекты стратегического развития, направлены на увеличение производительности и объемов производства, полное обеспечение собственной электроэнергией и повышение финансовой устойчивости", - отметил замглавы Минпромторга Олег Бочаров, слова которого приводятся в сообщении.