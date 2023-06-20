В Алтайском крае намерены построить отели общей стоимостью 2,4 млрд рублей к 2024 году

Всего 12 проектов предполагают создание 631 номера

БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Модульные отели на общую сумму 2,4 млрд рублей построят в Алтайском крае. К 2024 году в регионе появятся 12 гостиниц, 7 из которых расположат в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

Проекты получат финансирование от Минэкономразвития России в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Ранее в ведомство была направлена объединенная заявка Алтайского края на участие в конкурсе.

"По его итогам 12 проектов алтайских предпринимателей по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2023-2024 годах будут профинансированы на сумму 944,8 млн рублей <…> Общая стоимость инвестиционных проектов составляет 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего 12 проектов предполагают создание 631 номера. До конца 2023 года в регионе реализуют проекты на 394 номера, в 2024 - на 237 номеров. При этом семь проектов будут размещены на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".

Речь идет о комплексе с современной клиникой адаптационной медицины, модульной гостинице "Ковчег", бутик-отеле "Август", премиум-парк-отеле "Высота" и других.

Выделяют и проект "Долина Алтая", который планируют реализовать в Алтайском районе региона. Сообщается, что гостиница появится с уже имеющимся санаторно-курортным учреждением. Здесь расположен крытый и летний плавательные бассейны, канатная дорога на собственном горнолыжном склоне, волейбольные и баскетбольные площадки, центр аренды мотовелотехники и снегоходов, центр туризма.