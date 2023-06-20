Между Бишкеком и Самарой возобновили прямое авиасообщение

Рейс будет выполняться один раз в неделю

БИШКЕК, 20 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновила регулярные рейсы из Самары в Бишкек, а также в обратном направлении. Об этом сообщило ОАО "Международный аэропорт Манас" (МАМ).

"Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновила регулярный рейс по маршруту Самара - Бишкек - Самара", - говорится в сообщении.

Как заверили в МАМ, этот авиарейс будет выполняться один раз в неделю, по воскресеньям.

В прошлом году авиасообщение по маршруту Самара - Бишкек было приостановлено в связи с низким пассажиропотоком.

Сейчас из трех международных аэропортов Киргизии, которые находятся в городах Бишкек и Ош, а также возле села Тамчи в Иссык-Кульской области республики, можно напрямую вылететь более чем в 20 российских городов.