20 июня, 09:49,
обновлено 20 июня, 10:28

В России впервые составили протокол на Apple за неудаление запрещенной информации

Компании грозит штраф до 4 млн рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Административный протокол за отказ удалить запрещенные данные впервые составлен в РФ на компанию Apple. Об этом сообщили ТАСС во вторник в судебном участке №422 Таганского района Москвы.

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"В суд поступил протокол в отношении компании Apple о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)", - сказал представитель суда.

Статья, которая вменяется компании, предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Это первый случай составления протокола на Apple в России.

Между тем во вторник столичный мировой суд впервые назначил административный штраф в размере 1 млн рублей мессенджеру Viber за отказ удалить ложную информацию о специальной военной операции на Украине. 

Теги:
Россия
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