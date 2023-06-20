"Траст" принял решение урегулировать долг "дочек" "Руспетро" на 24 млрд рублей

Профильный инвестор сможет приобрести работающие бизнесы без каких-либо обременений перед третьими лицами, сообщили в кредитной организации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" урегулировал задолженность перед кредиторами "дочек" группы "Руспетро" - АО "Инга" и АО "Транс-ойл" на 24 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"Банк непрофильных активов в рамках банкротства группы "Руспетро" выкупил акции ее дочек: АО "Инга" и АО "Транс-ойл". В ходе подготовки компаний к продаже "Траст" принял решение об урегулировании их задолженности перед кредиторами в 24 млрд рублей. Собрание кредиторов утвердило мировое соглашение об урегулировании долга", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечает "Траст", профильный инвестор сможет приобрести работающие бизнесы без каких-либо обременений перед третьими лицами. Открытые торги по продаже АО "Инга" и АО "Транс-ойл" состоятся в III квартале этого года

АО "Инга" владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра. У АО "Транс-ойл" есть действующая лицензия на Пальяновский участок (юго-восточная часть) в том же регионе.

В 2021 году Арбитражный суд Москвы по заявлению "Траста" признал банкротом АО "Руспетро" из-за долга в размере около 11,4 млрд рублей. "Руспетро" выступило поручителем своей подконтрольной нефтедобывающей компании "Инга" при получении ей займов от "Траста" по договору кредитной линии от 2014 года. Обеспечением по кредиту выступали 100%-ный пакет акций АО "Инга", 100%-ный пакет акций ОАО "Транс-ойл", весь имущественный комплекс нефтедобывающей компании: действующие нефтяные скважины и технологическое оборудование для извлечения нефти.