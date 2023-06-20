Поставки СПГ в Китай из России в январе - мае выросли на 66,8%

По физическому объему закупаемого КНГ сжиженного природного газа РФ находится на четвертом месте

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в январе - мае увеличились в годовом исчислении на 66,8%, до 3,03 млн тонн. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

В стоимостном выражении импорт указанного энергоносителя из РФ вырос на 25,1%, превысив $2,18 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на четвертом месте.

Ведущим поставщиком СПГ в КНР за первые пять месяцев 2023 года традиционно остается Австралия, которая продала Китаю 9,15 млн тонн (снижение примерно на 2%) за $5,94 млрд (уменьшение на 10,6%). Затем следуют Катар (7,09 млн тонн за $4,69 млрд) и Малайзия (3,2 млн тонн за $2,12 млрд). После РФ идет Индонезия (1,55 млн тонн за $1,23 млрд). США второй месяц занимают седьмую строчку (869,5 тыс. тонн за $661,12 млн), уступая Папуа - Новой Гвинее (1,07 млн тонн за $928,43 млн).

По данным китайской таможни, в мае поставки СПГ из России в Китай выросли по сравнению с апрельским показателем на 73,2%, составив 903,73 тыс. тонн. В стоимостном выражении они повысились на 62,4%, до $539,92 млн.

Согласно данным ГТУ, Китай в 2022 году импортировал из России 6,5 млн тонн СПГ (увеличение по сравнению с 2021 годом примерно на 44%). По стоимости поставки выросли в 2,4 раза, превысив $6,74 млрд.