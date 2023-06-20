РСА разрабатывает альтернативу "Зеленым картам" для трансграничного автострахования

В РСА сообщили, что заключены двусторонние соглашения с бюро Азербайджана и Турции, согласно которым до истечения срока страхования продолжается действие российских "Зеленых карт"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков (РСА) работает над созданием новой системы трансграничного страхования автогражданской ответственности "Синяя карта", которая бы работала в Белоруссии, Азербайджане и Турции, в перспективе и в других дружественных странах. Об этом сообщил РСА.

"Между Российским союзом автостраховщиков и Белорусским бюро по транспортному страхованию было заключено новое соглашение, обеспечивающее непрерывность взаимного трансграничного страхования транспортных средств обеих стран по правилам, аналогичным "Зеленой карте". Все страховые случаи по ним подлежат урегулированию в стандартном порядке", - говорится в сообщении.

В РСА также сообщили, что заключены двусторонние соглашения с бюро Азербайджана и Турции, согласно которым до истечения срока страхования продолжается действие российских "Зеленых карт", срок страхования которых начинается 1 июля 2023 года. "Страховые случаи, произошедшие в период с 30 июня 2023 года до 30 июня 2024 года, и по этим картам будут урегулированы стандартно. Азербайджанские и турецкие "Зеленые карты" равным образом будут действовать на территории России", - отмечается в сообщении.

Система "Синяя карта"

Заключенные соглашения предусматривают, кроме того, совместную деятельность по формированию новой системы трансграничного страхования автогражданской ответственности под рабочим названием "Синяя карта".

"Синяя карта" будет действовать аналогично, в том числе в части приобретения и использования, "Зеленой карте". Тарификация будет такая же, как и по "Зеленым картам". Однозначно карты будут дешевле, чем иностранные полисы приграничного страхования. "Синюю карту" планируется ввести в действие с 1 января 2024 года. С Белоруссией новые договоры после 1 июля будут до указанной даты оформляться на бланках "Зеленая карта". На текущем этапе с каждым отдельным бюро заключается отдельное соглашение. Вместе с тем на их базе в перспективе возможно создание полноценной самостоятельной системы страхования", - пояснили в РСА.

Там также отметили, что на Белоруссию, Азербайджан и Турцию в последние годы приходился основной объем выданных "Зеленых карт" для поездок в страны вне Европейского союза. РСА дополнительно прорабатываются двусторонние соглашения с бюро иных дружественных стран.

О прекращении членства РСА в международной системе страхования

Ранее Генеральной ассамблеей совета страховых бюро "Зеленая карта" принято решение о приостановлении на неопределенный период членства Российского союза автостраховщиков в системе с 30 июня 2023 года по санкционным мотивам. Такое же решение принято в отношении Белорусского бюро по транспортному страхованию.

В этой связи российские страховщики не вправе более выдавать сертификаты "Зеленая карта" на основе заключенных соглашений для поездок во все страны системы, указали в РСА.

Таким образом, действие ранее выданных сертификатов прекращается с 30 июня 2023 года независимо от срока страхования, указанного в них (за исключением указанных далее государств), и для въезда необходимо приобретать национальные полисы приграничного страхования. Зеркально прекращается действие иностранных "Зеленых карт" на территории России, пояснили в Российском союзе автостраховщиков.

Страховые случаи, произошедшие как по российским "Зеленым картам" за рубежом, так и по иностранным "Зеленым картам" в России до 29 июня 2023 года включительно, будут урегулированы в стандартном порядке (за исключением стран Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, соглашения о признании "Зеленых карт" с которыми не действуют с 1 июня 2023 года), добавили в РСА.