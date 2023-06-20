В Чувашии площади посевов хмеля для импортозамещения необходимо увеличить в 45 раз

Они должны достигать 5,7 тыс. га

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Достижение полного импортозамещения хмеля возможно при увеличении площадей для выращивания этой культуры в Чувашии до 5,7 тыс. га. Об этом во вторник сообщил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

"Мы сегодня хотели бы рассмотреть вопрос <…> о решении проблемы импортозависимости по хмелю. Без хмеля не сварить пива. <…> Вся потребность - 8 тыс. тонн хмеля для производства 800 млн дал [декалитров] пива в год. <…> Для замещения данного объема производства нам нужно площади довести до 5,7 тыс. га", - сказал он в ходе дней субъекта в Совете Федерации.

Артамонов отметил, что для развития отрасли также критична зависимость от импортной техники, дефицит посадочных материалов и отсутствие кадров. "Предлагаем принять комплекс мер для восстановления отрасли хмелеводства, в том числе, если будет нужно принятие отдельной подпрограммы", - добавил он.

Позже глава Чувашии Олег Николаев в разговоре с корреспондентом ТАСС пояснил, что для развития производства хмеля в Чувашии понадобится порядка 7 млрд рублей. "[Мы работаем над тем], чтобы сопровождать чистоту сорта и определение качества на всех этапах производства хмеля - лабораторная инфраструктура и соответствующая тест-система. На сегодняшний день, к сожалению, их нет в РФ. <…> Мы нацелены решить все эти вопросы в этом году. Минимум 10 тест-систем у нас будет готово в этом году - это минимальное количество для того, чтобы обеспечивать стандарты, а дальше можно будет масштабировать сам проект", - сказал он.

Сейчас в республике хмель выращивается на 125 га, за два года планируется увеличить площадь посевов в 10 раз, для полного импортозамешения необходимо увеличить площади посевов этой культуры в 45 раз. В Чувашии производится более 90% хмеля от всего объема, создаваемого в стране.

В Чувашии находится научно-исследовательский институт сельского хозяйства, который единственный в России, поддерживает коллекцию около 250 сортов хмеля. Также имеется возможность вырастить более 100 тыс. саженцев перспективных сортов хмеля, что достаточно для ежегодной посадки 25 га плантаций.