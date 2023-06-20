Поставки российского трубопроводного газа в Китай в январе - мае выросли до $2,81 млрд

Они увеличились в годовом исчислении в 2,12 раза, сообщило Главное таможенное управление КНР

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе - мае составила $2,81 млрд, увеличившись в годовом исчислении в 2,12 раза. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Физический объем импорта указанного энергоносителя в онлайн-системе ведомства не приводится.

Как проинформировало управление, среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, первое место по-прежнему занимает Туркмения: за пять месяцев поставки из этой страны в КНР по стоимости составили $4,25 млрд долларов (рост примерно на 13,5%). На втором месте стоит Россия, за ней следует Мьянма (увеличение на 23,1%, до $630,53 млн). Далее следуют Казахстан (снижение на 25,4%, до $300,13 млн) и Узбекистан (падение на 60,71%, до $118,63 млн).

Только за май объем поставок российского трубопроводного газа в Китай в денежном эквиваленте достиг $480,74 млн, снизившись по сравнению с апрелем на 15,5%.

Согласно официальным данным, поставки трубопроводного газа из России в КНР в 2022 году увеличились в стоимостном выражении в 2,63 раза, составив $3,98 млрд.