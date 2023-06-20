Москва заключила на ПМЭФ 16 соглашений о промышленном развитии и создании комфортной среды

По словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, договоренности направлены на создание новых производственных площадок и формирование комфортной городской среды, развитие кадрового потенциала, беспилотного транспорта и промышленного туризма

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году заключили 16 соглашений о развитии промышленности и создании комфортной среды в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"На полях форума в этом году мы заключили соглашения с 16 партнерами, среди которых крупные производители, девелоперы и финансовые организации, федеральные и региональные ведомства. Наши договоренности направлены на создание новых производственных площадок и формирование комфортной городской среды, развитие кадрового потенциала, беспилотного транспорта и промышленного туризма. Мы также провели более 10 мероприятий с экспертами по вопросам обмена опытом в сфере привлечения инвестиций, управления ресурсами, реализации городских программ, проектов и развития механизмов государственно-частного партнерства", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что одним из приоритетных направлений московской промышленности сегодня становится отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они востребованы сельхозпроизводителями, промышленными и логистическими компаниями и во многих других сферах. Поэтому на ПМЭФ-2023 правительство Москвы подписало соглашение с одним из крупнейших в России IT-холдингов "Т1". К концу 2023 года компания намерена запустить тестовое производство БПЛА в индустриальном парке "Руднево". На этой площадке создан Федеральный центр беспилотных авиасистем, и для его развития в рамках соглашения стороны объединят опыт, знания и наработки.

Три соглашения, подписанных на форуме, направлены на поддержку действующих предприятий. Так, аптечная сеть "Ригла", ПАО "Газпром автоматизация" и ООО "Газпромтранс" присоединились к национальному проекту "Производительность труда" в Москве. В рамках соглашений столичные эксперты помогут компаниям в оптимизации производственных процессов и обучении сотрудников практикам бережливого производства, что позволит повысить эффективность работы предприятий.

"Благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда" компании смогут внедрить у себя инструменты, позволяющие минимизировать временные и трудовые затраты. Это даст им возможность экономить ресурсы и высвободить средства для внутренних инвестиций, улучшить технологии, расширить производство, что будет способствовать повышению конкурентоспособности компаний. За полтора года реализации проекта в нем приняли участие более 150 столичных компаний, 42 из них уже завершили первый этап реализации нацпроекта, внедрив методики повышения производительности труда на пилотном потоке. Суммарный экономический эффект от участия этих предприятий в нацпроекте превысил 1,5 млрд рублей", - уточнила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Как уточнили в пресс-службе, кроме того, Москва подписала соглашение с Тверской областью о создании межрегиональных промышленных туристических маршрутов. Проект позволит расширить знания аудитории о развитии промышленного сектора двух российских субъектов, показать, как работают высокотехнологичные предприятия, производятся товары повседневного пользования, рассказать об истории становления отечественной индустриализации. Сотрудничество будет выгодно и самим промышленникам: они смогут развивать профессиональные компетенции, делиться знаниями и технологиями производственных процессов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходил с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучала как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.